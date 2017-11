Polícia Federal desarticula uma quadrilha que praticava fraudes contra aposentados e falsificava documentos no Rio Grande do Sul

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), a Operação Multifaces II para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes praticadas contra aposentados e falsificação de documentos.

Cerca de 40 policiais federais, com o apoio de servidores da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e de representantes da OAB-RS (Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul), cumprem oito mandados de busca e apreensão, três de prisão e oito de condução coercitiva nos municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas e Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Durante os trabalhos de investigação, conduzidos desde março pela Polícia Federal, foram colhidos fartos indícios da atuação do grupo na falsificação de documentos para a prática de estelionatos em detrimento da Caixa Econômica Federal e de outras instituições financeiras, além de diversos estabelecimentos comerciais.

O grupo criminoso, mediante acessos indevidos a sistemas oficiais, obtinha informações pessoais e financeiras das vítimas. Posteriormente, com esses dados, falsificava documentos e abria uma conta na rede bancária. A partir daí, contratava empréstimos, planos de telefonia, sacava valores de benefícios previdenciários, adquiria mercadorias no comércio, entre outras fraudes.

Até o momento, foi identificada a atuação desses estelionatários em crimes praticados nas cidades de Porto Alegre, Rio Pardo, Soledade, Alvorada, São Jerônimo, Santo Antônio da Patrulha, Taquara, Viamão, Imbé, Charqueadas, Tubarão e Osório. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 200 mil.

Também foi apurado que a organização criminosa fornecia documentos falsos, como CNH (carteira nacional de habilitação) e carteira de identidade, para outras quadrilhas e para foragidos da Justiça. Além disso, o grupo falsificava e vendia certificados escolares e atestados médicos.

A Polícia Federal também investiga o uso de documento falso por dois advogados da organização criminosa, que teriam, em tese, apresentado comprovante de residência falso à Justiça Federal com a finalidade de amparar o pedido de liberdade provisória de um detento. Os crimes investigados na Operação Multifaces II são organização criminosa, invasão de dispositivo de informática, falsidade de documentos públicos e privados e estelionatos.

