A Polícia Federal disse que o ex-governador da Bahia Jaques Wagner pedia relógios a empreiteiras para presentear os seus amigos

As investigações da PF (Polícia Federal) no âmbito da Operação Cartão Vermelho, deflagrada na manhã desta segunda-feira (26), apontam que, além de recursos para campanha, o ex-governador da Bahia Jaques Wagner (PT) recebia presentes das empreiteiras.

A operação investiga supostas irregularidades nas obras do estádio da Fonte Nova, em Salvador (BA).

De acordo com o depoimento de delatores da Odebrecht, Wagner costumava pedir que as empreiteiras comprassem relógios, quando ele precisava presentear pessoas próximas.

“É sabido que ele tem muito interesse em relógios”, afirmou a delegada Luciana Matutino, responsável pelas investigações.

Durante a busca e apreensão na manhã desta segunda, a Polícia Federal apreendeu 15 relógios de luxo no apartamento de Jaques Wagner, no Corredor da Vitória, área nobre de Salvador.

Os relógios apreendidos serão submetidos a perícia técnica para apurar os seus respectivos valores. A PF vai apurar se os relógios de luxo foram presenteados por empreiteiras que obtiveram contratos com o governo da Bahia.

“Guardei e não usei”

Os presentes da Odebrecht a Jaques Wagner já tinham sido citados na delação do ex-executivo da Odebrecht Cláudio Melo Filho, que informou que presenteou o ex-governador baiano com um relógio em seu aniversário. O presente teve custo estimado em US$ 20 mil.

Em entrevista à rádio “Metrópole”, em dezembro de 2016, Jaques Wagner confirmou que recebeu o relógio, mas classificou como “cretinice” o presente ter sido citado na delação do ex-executivo da Odebrecht.

“Eu achei uma cretinice dele. Se eu fiz meu aniversario, ele me deu de presente uma garrafa de vinho, uma gravata, um relógio ou uma cesta de Natal, eu não vou ficar perguntando ao cara quanto custou”, afirmou.

Wagner ainda disse não ter usado o presente dado pelos empresários: “Para dizer a verdade, eu guardei e nunca usei, eu uso outro tipo de relógio”.

Operação

Jaques Wagner teria recebido R$ 82 milhões das empreiteiras OAS e Odebrecht pelo superfaturamento do contrato de reconstrução e gestão do estádio da Fonte Nova.

As suspeitas fazem parte do inquérito da Polícia Federal, que cumpriu na manhã desta segunda mandados de busca e apreensão em sete endereços em Salvador no âmbito da Operação “Cartão Vermelho”. As buscas foram realizadas em endereços ligados a Jaques Wagner e a dois supostos intermediários da propina — o atual secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster, e o empresário Carlos Daltro. Ambos são ex-funcionários do Grupo OAS.

Wagner, Dauster e Daltro foram indiciados no âmbito do inquérito que investiga o caso. Os três tiveram a prisão pedida pela Polícia Federal, mas negada pelo Tribunal Regional Federal da Bahia. Segundo a PF, a prisão foi pedida dada a impossibilidade de condução coercitiva, vetada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

A delegada Luciana Matutino, responsável pelas investigações, afirma que, além dos depoimentos dos delatores da Odebrecht, há provas materiais de que dinheiro tenha sido entregue para emissários de Jaques Wagner. Dentre as provas, estão mensagens de telefone celular que indicam o pagamento da propina.

