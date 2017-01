Polícia Federal diz que esquema da Caixa pode ter também beneficiado partidos

Documentos da operação da Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de corrupção para liberar crédito da Caixa Econômica, indicam que além de empresas, partidos e políticos também foram beneficiados.

A Operação Cui Bono vasculhou na sexta-feira a sede da Caixa em Brasília, imóveis do ex-ministro Geddel Vieira Lima na Bahia e endereços no Paraná e em São Paulo.

Na decisão, o juiz Vallisney de Oliveira destacou que “valendo-se do cargo de vice-presidente da Caixa, Geddel agia internamente, em prévio e harmônico ajuste com o ex-deputado Eduardo Cunha, também do PMDB”.

O objetivo era beneficiar empresas com liberações de créditos em troca de propina. Mas para a Polícia Federal e o Ministério Público, o esquema foi utilizado também para beneficiar partidos e políticos.

No relatório, os investigadores dizem que os valores indevidos eram recebidos tendo como destinação o beneficiamento pessoal deles ou do PMDB.

As mensagens trocadas entre os envolvidos revelam a interação com integrantes do governo federal na época.

No dia 23 de maio de 2012, Lucio Bolonha Funaro, suspeito de ser operador do esquema, pergunta a Fábio Cleto, vice-presidente de Fundos e Loterias da Caixa, se ele se reuniu com o então ministro do Trabalho Brizola Neto, do PDT.

Cleto respondeu: “Sim ontem a noite fomos lá. Carlos – que segundo a polícia é um dos codinomes de Eduardo Cunha – é muito bem entrosado com o ministro. A vida do Furtado e do Vasconcelos vai ficar mais difícil agora”.

A Polícia Federal diz que Vasconcelos seria Marcos Vasconcelos, ex-vice-presidente de Gestão de Ativos de Terceiros da Caixa. Ele também foi alvo da operação de sexta-feira.

E Furtado seria Paulo Furtado, integrante do Conselho Curador do FGTS. Nas conversas entre os integrantes do esquema, Furtado e Vasconcelos eram tidos como pessoas que atrapalhavam as negociações.

Dois dias depois do suposto encontro entre Fábio Cleto e Brizola Neto, o então ministro do Trabalho exonerou Paulo Furtado.

Em outra troca de mensagens o grupo demonstra a intenção de usar a proximidade com Brizola Neto para prejudicar Marcos Vasconcelos.

Funaro: “Eu conheço o ministro desde que ele foi deputado estadual”.

Fábio Cleto comemora: “Essa proximidade de vocês é excelente. Precisamos usar isso para … o Vasconcelos”.

Uma semana depois, ao falar sobre problemas que estariam tendo com o departamento de Marcos Vasconcelos, Fábio Cleto diz: “To discutindo com Carlos e Brizolinha o que podemos fazer para modificar esse rito”.

E completa: “Em outras palavras: tirar poder do Marcos”.

Marcos Vasconcelos permaneceu no cargo de vice-presidente de Gestão de Ativos de Terceiros da Caixa até setembro de 2016.

Os investigadores registram também uma conversa em que empresas com negócios na Caixa e um político do PMDB são citados na mesma mensagem.

Em abril de 2012, Lucio Funaro diz a Fábio Cleto: “Tem que ver essa situação da Comport e Hypermarcas aí dentro pra andar rápido porque eles dois tão contribuindo com o Chalita e querem a contrapartida”.

Em 2012, Gabriel Chalita foi candidato a prefeito de São Paulo pelo PMDB. A investigação não conclui se Chalita recebeu alguma doação do esquema.

O deputado Gabriel Chalita afirmou que não pediu, não recebeu e desconhece completamente qualquer participação do Grupo Hypermarcas e do Grupo Comport em sua campanha à prefeitura de São Paulo. O Grupo Hypermarcas declarou que não realizou doações para Gabriel Chalita nem nunca possuiu nenhum tipo de contrato com a Caixa.

Os advogados de Geddel Vieira Lima reafirmaram a inexistência de qualquer ilícito que pudesse ser atribuído a ele e rechaçaram veementemente as frágeis e insustentáveis suposições feitas pela polícia e pelo Ministério Público. A defesa de Geddel também declarou que os esclarecimentos pertinentes serão sempre prestados perante as autoridades competentes.

A assessoria de imprensa do PMDB afirmou que o partido ainda não se posicionou. A defesa de Eduardo Cunha rechaçou as suspeitas divulgadas e informou que só vai se pronunciar especificamente sobre cada acusação depois de ter acesso à investigação. A defesa de Fábio Ferreira Cleto afirmou que ele é réu colaborador, e está colaborando efetivamente e espontaneamente com a Justiça. (AG)

