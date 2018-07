Um levantamento da direção-geral da Polícia Federal revela que nos últimos 11 anos cerca de 20% de todas as armas que desapareceram dos estoques da PF no país saíram da Superintendência do Rio de Janeiro. A instituição informou que foram extraviadas 404 armas em todo território nacional, sendo 80 delas da sede fluminense.

