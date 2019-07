Polícia Federal do RJ prende ‘doleiro dos doleiros’ Dario Messer

A Polícia Federal do Rio de Janeiro prendeu, nesta quarta-feira (31), o doleiro Dario Messer, conhecido como o ‘doleiro dos doleiros’. Ele estava foragido desde 2018, quando se tornou réu na Justiça Federal pela Operação Câmbio, Desligo.

Segundo as investigações, Messer vivia entre São Paulo e a tríplice fronteira do Paraguai.

O doleiro é apontado como controlador de um banco em Antígua e Barbuda com 429 clientes, até meados de 2013. A Operação foi deflagrada contra um esquema de movimentação de recursos ilícitos no Brasil e no exterior.

