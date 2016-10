Polícia Federal e Receita Federal realizam operação contra fraudes em importações no Rio Grande do Sul

A PF (Polícia Federal) e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta terça-feira (25), a Operação Elipse para desarticular um esquema de fraudes em importações e evasão de divisas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Mais de 60 policiais federais e 40 servidores da Receita Federal cumprem dez mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Cachoeirinha, Guaíba, Eldorado do Sul e Itajaí (SC).

Segundo levantamento da Receita, as operações de importação que são objeto da investigação totalizam US$ 200 milhões. O esquema é praticado por um grupo empresarial especializado em comércio internacional para beneficiar companhias que atuam no mercado brasileiro. O esquema consiste na ocultação do real importador. Dessa forma, as companhias envolvidas quebravam a cadeia do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e sonegavam o pagamento do tributo.

Como as empresas intermediárias têm sede em Estados que gozam de benefícios de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) e por onde as mercadorias são importadas, a fraude também propicia o pagamento de alíquota menor do imposto estadual.

