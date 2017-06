A Polícia Federal enviou ao Ministério Público Federal o inquérito sobre a empresa de palestras de Lula

A PF (Polícia Federal) encaminhou ao MPF (Ministério Público Federal) o inquérito que apura crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro supostamente praticados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por meio de sua empresa LILS Palestras, Eventos e Publicações, aberta em 2011, após ele deixar o Palácio do Planalto.

A investigação da Operação Lava-Jato, sediada em Curitiba (PR), é uma das que devem virar denúncia criminal a serem apresentadas ao juiz federal Sérgio Moro. O objetivo é apurar o recebimento direto de 9 milhões de reais de seis empreiteiras acusadas de cartel e corrupção na Petrobras, outros pagamentos indiretos e de outras empresas.

As suspeitas são que os pagamentos feitos por palestras realizadas pelo petista, no Brasil e em países das Américas Latina e Central e África possam ter ocultado propinas.

Na última quinta-feira, o delegado Dante Pegoraro Lemos assumiu o inquérito e o encaminhou para os procuradores da Lava-Jato no Paraná. O procedimento criminal será acrescido das delações premiadas do executivos da Odebrecht, uma das empreiteiras do cartel que fatiava obras na estatal e que pagou pelas palestras de Lula.

O inquérito era conduzido pelo delegado Márcio Anselmo, que iniciou as apurações da Lava-Jato, e que no início do ano foi transferido para Vitória (ES).

No dia 23 de março, ao deixar a condução do inquérito, o delegado escreveu em despacho que as investigações foram instauradas para apurar possíveis crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, após a quebra de sigilo fiscal bancário, que “aponta recebimento de valores das empresas investigadas no âmbito da Lava-Jato (Odebrecht, Camargo Corrêa, UTC, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez e OAS) por parte da empresa LILS Palestras, Eventos e Publicações Ltda., em valores que alcançam R$ 9.338.658,75”.

Criada para que o ex-presidente pudesse dar palestras, a LILS movimentou entre 2011 e 2015 um total de 52,3 milhões de reais. Foram 27 milhões de reais recebidos, a maior parte de empreiteiras e grandes empresas, e 25,2 milhões de reais em débitos.

Na ocasião, Anselmo sugeriu que o novo responsável pelo inquérito aguardasse “as informações prestadas pelos colaboradores relacionados aos fatos sob investigação” ou que fosse solicitado ao STF (Supremo Tribunal Federal) o “compartilhamento das informações” da mega delação da Odebrecht homologada em janeiro.

Processos

A investigação contra Lula é uma das que ainda serão transformadas em processo criminal pela Lava-Jato. O ex-presidente já é réu em dois processos abertos pelo juiz Sérgio Moro, um deles em fase final aponta corrupção e lavagem de dinheiro na reforma e ampliação do triplex do Guarujá (SP), pela OAS, e o segundo pela compra de um terreno e de um apartamento pela Odebrecht, que teria o petista como beneficiário.

O ex-presidente ainda foi denunciado pela Procuradoria no final de maio por corrupção e lavagem de dinheiro nas reformas do sítio de Atibaia (SP), que teria envolvido as empreiteiras Odebrecht, OAS e Schahin, além do pecuarista José Carlos Bumlai, amigo de Lula.

Fora de Curitiba, Lula é réu em outros três processos ligados direta ou indiretamente à Lava Jato.

Comentários