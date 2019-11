Polícia Federal faz operação contra tráfico internacional de drogas e armas no Rio Grande do Sul

A PF (Polícia Federal) deflagrou na manhã desta quarta-feira (13), no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Mato Grosso do Sul, a Operação Highlander com o objetivo de desarticular três quadrilhas que atuam no tráfico internacional de drogas e armas.

Os agentes cumprem 23 mandados de busca e quatro de prisão preventiva em Chuí (RS), Porto Xavier (RS), Rio Grande (RS), São José do Norte (RS), Camboriú (SC), Bonito (MS) e Ponta Porã (MS). Cerca de cem policias participam da operação.

O nome da ação está relacionado ao apelido de um dos líderes de uma organização criminosa com sede em São José do Norte, na Região Sul do RS. Segundo as investigações, que começaram em março após a prisão de dois criminosos flagrados pela Brigada Militar com um fuzil proveniente do Uruguai em Rio Grande, essa quadrilha ostentava armas de grosso calibre em vídeos compartilhados em redes sociais e ameaçava moradores de São José do Norte.

A arma apreendida era parte do pagamento pela remessa de cocaína enviada ao Uruguai. Essa organização criminosa com sede no Sul do RS tem ligação com traficantes estabelecidos em Bonito, conforme a PF.