A Polícia Federal fez uma operação contra a fraude no seguro-desemprego

A PF (Polícia Federal) prendeu 17 pessoas na manhã desta quinta-feira (22) durante uma operação para combater fraudes no seguro-desemprego nos Estados do Pará e no Maranhão. No total, foram expedidos 19 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão nas cidades de Redenção e Conceição do Araguaia, no Pará, e em São Luís e São José de Ribamar, no Maranhão. Somente no Pará foram 12 as prisões. Duas pessoas continuam foragidas.

O objetivo da operação da PF, batizada de Seguro Fake, foi desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes no seguro-desemprego. Segundo as investigações, os dois Estados apresentam alta incidência desta modalidade de fraude. Há buscas no Ministério do Trabalho em Redenção.

Bandidos enganavam trabalhadores de baixa renda

Segundo a Polícia Federal, os bandidos enganavam trabalhadores de baixa renda dizendo que eles tinham direito a benefícios como seguro-desemprego. Os criminosos pegavam os dados pessoais das vítimas e davam entrada no benefício. Quando a quadrilha sacava o dinheiro, eles ficavam com a maior parte dele. Ainda de acordo com a Polícia Federal, empresas fantasmas foram criadas para criar vínculos empregatícios fictícios para conseguir dar entrada no seguro-desemprego.

“Conseguimos através de diligências de campo e todos os meios disponíveis da Polícia Federal em trabalho conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego. Conseguimos identificar milhares de requerimentos de seguro-desemprego fraudulentos inseridos no sistema, por uma parte dessas pessoas que foram presas durante a operação, que são agentes credenciados do Sine e do Ministério do Trabalho e Emprego que burlaram o sistema. Eles inseriram dados falsos e em muitos dos casos disponibilizaram saques fraudulentos desses requerimentos de seguro-desemprego. Muitos casos foram bloqueados pelo sistema do Ministério do Trabalho e Emprego, evitando que o prejuízo ao erário fosse potencializado”, detalhou o delegado Leonardo Almeida, responsável pela operação da Polícia Federal.

No Pará foram presos um servidor no Ministério do Trabalho de Redenção e quatro funcionários da agência do Sine em Conceição do Araguaia. Em São Luís foram presos quatro servidores do Sine.

Tentativas de fraude

Em um dia, em apenas 10 minutos, os policiais flagraram 42 tentativas de fraude em uma única agência bancária na cidade de Redenção. Os investigados responderão por estelionato qualificado, inserção de dados falsos em sistemas de informações e associação criminosa, com penas que podem ultrapassar 20 anos de reclusão.

De acordo com os técnicos do Ministério do Trabalho, desde a implantação do sistema antifraude desenvolvido em 2016, o mecanismo ja identificou e bloqueou mais de 57 mil tentativas de fraudes no País, conseguindo evitar desvios de aproximadamente R$ 800 milhões para os cofres públicos.

