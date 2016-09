Polícia Federal flagra mulher com cocaína em pacotes de descolorante de cabelo

A Polícia Federal em Pernambuco divulgou a prisão de uma mulher que foi flagrada no Aeroporto Internacional do Recife/Gilberto Freyre com um quilo de cocaína. Ela tentava embarcar para Cabo Verde, na África, com a droga escondida em embalagens de produto para descolorir o cabelo, e poderá pegar penas que variam de cinco a 20 anos de reclusão. (AG)

