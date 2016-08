Polícia Federal indicia Lula e Marisa sob a acusação de corrupção no caso do triplex

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sob suspeita de corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro no inquérito que investiga o triplex de um condomínio em Guarujá, no litoral de São Paulo.

O imóvel é objeto de investigação sobre suposta concessão de vantagens indevidas por empreiteiras envolvidas na Lava Jato ao ex-presidente. Um das suspeitas é que a empresa OAS tenha reformado o triplex reservado à mulher de Lula, Marisa Letícia, para beneficiar a família do petista.

Marisa Letícia também foi indiciada, sob suspeita de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, foi indiciado sob suspeita de corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

José Aldemário Pinheiro, o Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, foi indiciado por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro.

A PF investigou a reforma do triplex no condomínio Solaris, construído pela cooperativa Bancoop. O imóvel foi adquirido pelo OAS e recebeu reformas da empreiteira, uma das acusadas de corrupção no esquema da Petrobras.

O ex-presidente nega que tenha sido favorecido ilicitamente por empreiteiras. (Bela Megale/Folhapress)

