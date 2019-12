Brasil Polícia Federal indicia seis suspeitos de invadir celulares de autoridades

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

O indiciamento significa que a Polícia Federal concluiu que há indícios suficientes de que eles cometeram os crimes investigados Foto: PF/Divulgação (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) indiciou seis pessoas investigadas por invasão de celulares de autoridades. O indiciamento significa que a PF concluiu que há indícios suficientes de que eles cometeram os crimes investigados, como formação de organização criminosa e interceptação de comunicação telemática.

Os indiciados são: Walter Delgatti Neto, Gustavo Santos, Danilo Marques, Suelen Priscila de Oliveira, Thiago Eliezer Martins, Luiz Henrique Molição. Walter Delgatti, o casal Gustavo Santos e Suelen Oliveira, e Danilo Marques foram presos em julho, na Operação Spoofing, que investiga as invasões de celulares. Thiago Eliezer e Luiz Henrique Molição foram presos na segunda fase, em setembro.

Entre as autoridades que tiveram os celulares invadidos, de acordo com a polícia, estão procuradores da Operação Lava-Jato e o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro. Em depoimento à polícia, Walter Delgatti disse que entrou nas contas do aplicativo Telegram de procuradores e que repassou mensagens ao site The Intercept Brasil, que publicou uma série de reportagens com diálogos entre as autoridades.

O relatório sobre a investigação, assinado pelo delegado Luiz Flávio Zampronha, foi enviado à Justiça Federal em Brasília na quarta-feira (18). O próximo passo é a Procuradoria da República em Brasília decidir se vai apresentar denúncia sobre o caso. Só então os investigados se tornariam réus e responderiam a processo.

Voltar Todas de Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário