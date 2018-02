A Polícia Federal insiste que havia um esquema de desvio de recursos nos cursos à distância da Universidade Federal de Santa Catarina com a conivência do reitor

Desde o suicídio do reitor Luiz Carlos Cancellier, em outubro do ano passado, os responsáveis pela operação Ouvidos Moucos agem silenciosamente para defender a investigação. A PF (Polícia Federal) insiste que havia um esquema de desvio de recursos nos cursos à distância da UFSC (Universidade Federal de Santa catarina) com a conivência do reitor. Ninguém da instituição aceita dar entrevistas sobre o caso, mas duas frentes foram abertas para emplacar a versão pró-PF.

Na primeira das frentes — uma sindicância aberta para dar satisfação à opinião pública —, concluiu-se que a delegada Erika Marena, chefe das investigações, agiu corretamente ao pedir a prisão de Cancellier. A defesa do reitor questiona a independência da apuração interna com base em dois argumentos: 1) O delegado Luiz Carlos Korff, diretor de comunicação da PF em Santa Catarina, foi quem conduziu a sindicância. Ele também assessora a própria Marena no contato com a imprensa. 2) Partiu justamente da comunicação da PF catarinense a informação errada de que R$ 80 milhões haviam sido desviados da UFSC — este, na verdade, é o valor total dos recursos investidos em educação à distância em quase uma década. O número equivocado foi publicado na página da instituição no Facebook no dia da prisão do reitor.

Novas evidências

A outra estratégia é liderada pelo próprio diretor-geral da PF, Fernando Segovia. Ele faz questão de ressaltar nos bastidores que novas evidências que complicam o reitor virão à tona em breve. A defesa do reitor nega que isso acontecerá, mas atenta para um detalhe relevante: ainda que a PF encontre provas diferentes no curso do inquérito, não foram elas as usadas para colocar Cancellier atrás das grades em 2017.

O reitor ficou preso por um dia primordialmente por causa do depoimento do corregedor da UFSC, Rodolfo Hickel. Seu desafeto na universidade, Hickel, de fato, encontrou irregularidades no manejo de recursos dos cursos à distância. A parte da história em que o reitor se tornou um entrave às investigações é que tornou-se uma bola dividida. O corregedor afirma que Cancellier tentou avocar a investigação para o seu gabinete. Seria esta, segundo a PF, a prova de que o reitor tentou atrapalhar a apuração. Cancellier, contudo, jamais negou a informação. Dizia que queria saber o que se passava na medida em que recursos federais do programa de ensino à distância haviam sido cortados da UFSC devido às denúncias formalizadas por Hickel no Ministério da Educação.

O corregedor volta esta semana ao campus da universidade após um período de quase três meses de férias e licença médica. Ele é peça-chave no inquérito que prendeu o reitor, sem relatório final até hoje. Vale lembrar: depois de quatro meses, não há indiciamento ou denúncia formal contra os investigados na Ouvidos Moucos.

