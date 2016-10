Polícia Federal investiga ex-presidente Lula por antena próxima a sítio em São Paulo

A PF (Polícia Federal) do Paraná abriu mais um inquérito para investigar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O foco é a antena da empresa de telefonia Oi instalada nas proximidades do sítio em Atibaia (SP) usado pela família do petista.

O objetivo da investigação, segundo policiais envolvidos no caso, é apurar as relações entre Lula, a Oi e a Andrade Gutierrez, que era uma das controladoras da empresa de telefonia na época em que foi feita a negociação para instalar a antena, em 2010. A PF vai apurar também se o equipamento foi uma contrapartida de algum favorecimento que o ex-presidente possa ter proporcionado a essas companhias.

Em fevereiro deste ano, o jornal Folha de S.Paulo informou que um amigo de Lula, o ex-sindicalista e hoje funcionário da Oi José Zunga Alves de Lima, foi o responsável por conseguir a instalação da antena no terreno próximo ao sítio. O equipamento passou a funcionar em setembro de 2011.

Segundo a reportagem, Zunga fez as gestões internas na Oi para que a antena fosse colocada como um “presente” para o petista. Engenheiros estimam o gasto de R$ 1 milhão para instalá-la e fazê-la funcionar. O equipamento fica a 150 metros da propriedade rural. Em 2008, Zunga foi indicado por Lula para integrar o conselho consultivo da Anatel. Dois anos depois foi afastado por conflito de interesses, porque trabalhava na Oi.

A Andrade Gutierrez, que firmou acordo de delação premiada com os procuradores da Lava-Jato, não fez revelações sobre o episódio. Perguntado sobre a antena pelos investigadores, o ex-presidente do grupo Otávio Azevedo Marques disse que a autorização para sua instalação não passou por ele.

Inquéritos

Além da investigação sobre a antena, existem mais quatro inquéritos sobre Lula na PF do Paraná. O petista já é réu em duas ações penais. A ideia da polícia é finalizar pelo menos três investigações até novembro. (Folhapress)

