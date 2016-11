Polícia Federal investiga fraude no programa Minha Casa, Minha Vida em Passo Fundo

A PF (Polícia Federal) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (30), cinco mandados de busca para apurar fraude na aquisição de imóveis em um condomínio do programa Minha Casa, Minha Vida em Passo Fundo, no Norte do Estado.

As investigações apontam que um homem de 48 anos atuava como gestor imobiliário do condomínio, adquirindo a posse e alienando o imóvel para terceiros. Conforme a polícia, muitas vezes os moradores eram coagidos a ceder os direitos de posse sobre o imóvel.

Foram apreendidos documentos referentes às transações imobiliárias. Se comprovadas as irregularidades, o investigado responderá pelos crimes de estelionato e ameaça perante a Justiça Estadual.

