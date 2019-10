Polícia Federal investiga possível crime ambiental em praias nordestinas

A Polícia Federal deu início a um inquérito para investigar a origem de uma substância de aspecto oleoso que foi encontrada em várias praias do Nordeste. Nesta quarta-feira (2), a Polícia Federal informou que a ação foi tomada desde que surgiram as primeiras informações do aparecimento de manchas de óleo nas praias no mês passado.

As apurações sobre o caso estão concentradas na Superintendência Regional da PF no Rio Grande do Norte e contam também com a participação das áreas de combate aos crimes ambientais, de inteligência e de perícia.

Desde o dia 2 de setembro deste ano, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) vem verificando a situação. O aspecto oleoso atingiu todos os estados do Nordeste, menos a Bahia. Segundo pesquisa do Ibama, com apoio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o petróleo que está poluindo as praias nordestinas não é do Brasil e é provável que seja o mesmo em todas as áreas.

Deixe seu comentário: