Polícia Federal isola o aeroporto de Foz do Iguaçu após suspeita de bomba

A PF (Polícia Federal) isolou, no início da madrugada deste domingo (28), o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná, devido a uma suspeita de bomba. Os policiais foram acionados pela Infraero depois que uma mala foi deixada na porta de entrada da área de desembarque.

O esquadrão antibomba da PF isolou o local por aproximadamente 40 minutos. As pessoas que estavam nas salas do aeroporto foram retiradas. Peritos inspecionaram a bagagem e não encontraram vestígio de explosivos. “Um passageiro deixou a mala ali e seguimos o procedimento padrão”, disse um funcionário da Infraero. O dono da mala foi identificado através das imagens das câmeras de segurança.

