Polícia Federal muda delegado de inquérito que apura invasão em celular de Moro

A Polícia Federal (PF) anuncia mudança no comando da investigação que apura invasão no celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Os nomes dos delegados não foram confirmados pela PF. Até o momento, já foram instaurados quatro inquéritos para investigar o vazamento de mensagens do celular do ministro Moro e também de procuradores da força-tarefa da Lava Jato.

De acordo com as investigações, hackers teriam clonado o número de Moro, e assim abriram ou reativaram a conta do ministro no aplicativo de mensagens Telegram, se passando por ele. Moro informou que desativou a linha invadida e que não reconhece o conteúdo das conversas divulgadas pelo site The Intercept Brasil em parceria com outros veículos de comunicação. Até o momento, o aparelho já foi periciado mas, segundo os investigadores, não é fácil identificar o autor da invasão porque crimes cibernéticos são extensos e complexos.

A troca dos delegados não teria sido motivada por desempenho mas sim porque o delegado que estava à frente da investigação já cuidava de outro inquérito – que apura o vazamento de pelo menos 5 operações policiais a criminosos – e era preciso ter alguém com foco maior nesse inquérito sobre hackers.

