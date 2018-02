A Polícia Federal pode enviar agente para trabalhar no escritório do FBI em Miami

Os estudos da parceria internacional entre a Polícia Federal e o FBI incluem a possibilidade de um agente brasileiro trabalhar em Miami com um grupo especializado no combate a crimes transnacionais, como o tráfico de armas.

Uma sinalização do governo dos Estados Unidos à Polícia Federal é o de colocar um agente dentro do escritório do FBI na cidade da Flórida para a realização do trabalho.

Relembre

A parceria entre a Polícia Federal e o FBI para combater crimes cibernéticos, incluindo a força-tarefa que atuará contra as “fake news” (notícias falsas) nas eleições de 2018, será dividida em duas etapas: uma no Brasil e outra nos Estados Unidos.

Um grupo de peritos do FBI deverá desembarcar no Brasil após o carnaval para compartilhar conhecimento sobre o combate a crimes cibernéticos como notícias falsas e questões relacionadas à “deep web”.

Policiais brasileiros também deverão ser enviados em breve para um centro de fusão cibernética do FBI, um dos mais avançados do mundo, para ganhar experiência nessas investigações.

Uma das questões mais difíceis ao lidar com esse tipo de crime são as tecnologias de criptografias desenvolvidas pelos criminosos como resposta ao combate mais efetivo dos crimes cibernéticos.

A depender do nível de parceria que for firmado, a PF estuda, inclusive, manter policiais federais no centro de fusão cibernética americano para combater crimes no Brasil.

A cooperação internacional no caso de crimes cibernéticos foi um dos que mais avançaram durante a ida do diretor-geral da PF, Fernando Segovia, aos Estados Unidos nos últimos dias.

Ceará

Os 36 integrantes da força-tarefa policial enviada pelo Ministério da Justiça ao Ceará desembarcaram na madrugada de segunda-feira (19) na Base Aérea de Fortaleza e, durante o dia, mantiveram reunião com autoridades da segurança pública do Estado. O envio do grupo atendeu a um pedido encaminhado ao governo federal durante reunião em Brasília do governador do Ceará, Camilo Santana, e do presidente do Senado, Eunício Oliveira, com o presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Justiça, Torquato Jardim.

Eunício, que é senador pelo Ceará, esteve no domingo (18), na Base Aérea de Brasília, para apoiar a força-tarefa, encarregada de auxiliar as polícias Civil e Militar do Estado em operações de inteligência.

O presidente do Senado frisou que, diferentemente do Estado do Rio de Janeiro, o Ceará não estará sob nenhum tipo de intervenção federal.

“O Ceará vai receber o apoio que nós defendemos desde o começo, na abertura do Congresso, que é a integração da chamada inteligência das forças e dos órgãos de investigação em nível nacional cooperando com os Estados”, afirmou.

O grupo, comandado pelo almirante Alexandre Mota, secretário-adjunto da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, é formado por 26 policiais federais e 10 policiais da Força Nacional de Segurança Pública, que atuarão em operações de inteligência que incluem investigação policial e prevenção ao crime. A primeira atividade deles na capital cearense foi uma reunião com as polícias do Estado para organizar as demandas locais.

O envio da força-tarefa já estava previsto desde o início deste mês, quando o Ministério da Justiça se comprometeu com o governo do Ceará a apoiar ações de combate ao crime organizado depois da chacina que vitimou 14 pessoas no bairro Cajazeiras, na periferia de Fortaleza, e do assassinato de 10 presos em uma cadeia pública do interior do Estado. Os crimes teriam sido motivados por um conflito entre facções criminosas. Segundo o governo, outros 50 policiais da Força Nacional estão no Ceará há três semanas apoiando as forças de segurança locais.

Um dos motivos que aceleraram a ida da força-tarefa ao Estado é a investigação sobre o assassinato de um traficante apontando como um dos líderes de uma facção criminosa de São Paulo e que estava foragido.

