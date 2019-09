Polícia Federal prende ex-governador do Tocantins

Marcelo Miranda foi eleito governador do estado do Tocantins três vezes, sendo cassado duas vezes. Ele governou o estado entre os anos de 2003 e 2009 e 2015 e 2018. A última cassação ocorreu por causa de um avião apreendido em Goiás com material de campanha e R$500 mil ligados a campanha do ex-governador em 2014. Ele também foi eleito senador da República, mas não pôde assumir porque foi considerado inelegível.