A PF (Polícia Federal) cumpre nesta sexta-feira (16) mandados de prisão contra o diretor de Procedimentos Arrecadatórios do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Marco Antônio Valadares Moreira, e a mulher dele, Lilian Amâncio Valadares Moreira. Os dois são alvo da Operação Timóteo, que investiga esquema de fraudes e corrupção em cobranças judiciais de royalties da exploração mineral – 65% da chamada CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais), que tem como destino os municípios.

A PF sustenta que o diretor, detentor de informações privilegiadas a respeito de dívidas de royalties,

oferecia os serviços de dois escritórios de advocacia e de uma empresa de consultoria a municípios com

créditos de CFEM junto a empresas de exploração mineral.

Segundo os investigadores, juntamente com a esposa, Lilian, ele realizava a captação de prefeitos interessados em ingressar no esquema. Um escritório de Lilian seria o responsável por repassar valores indevidos a agentes públicos. Imóveis do casal também são alvos de buscas e apreensões.

