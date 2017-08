Polícia Federal prende quadrilha que trazia drogas do Paraguai para vender na Serra Gaúcha

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta terça-feira (29), a Operação Coroa para desarticular uma quadrilha responsável pela distribuição de drogas trazidas do Paraguai no Rio Grande do Sul. Policiais federais cumpriram sete mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão nas cidades de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, em Ponta Porã (MS) e Assunção, no Paraguai.

Também foram executados o bloqueio das contas bancárias de seis investigados e o sequestro de 13 veículos, entre automóveis e caminhões. A PF informou que a organização criminosa adquiria cocaína diretamente de um narcotraficante brasileiro que está preso no Paraguai por crimes praticados naquele país. A droga ingressava no Brasil por Ponta Porã para ser comercializada na Serra Gaúcha.

O narcotraficante já foi alvo de quatro operações da Polícia Federal (Matriz, Panóptico, Suçuarana e Argus). Três processos para sua extradição estão em tramitação. Durante as investigações, iniciadas em março, foram apreendidas mais de 4,6 toneladas de drogas (cocaína e maconha) em ações realizadas em Veranópolis, Maringá (PR) e Campo Grande.

Dois caminhões e um automóvel utilizados no transporte também foram apreendidos e três homens presos em flagrante. Estima-se que o lucro obtido a cada carga de cocaína transacionada chegue a meio milhão de reais, o que possibilitava uma vida de ostentação a um dos líderes do grupo.

Além da repressão ao tráfico de drogas, a ação busca a diminuição da violência na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, resultante da disputa entre facções pelo controle do tráfico de drogas na região. A operação foi denominada Coroa em razão da admiração que um dos investigados demonstra por esse objeto, expressada através de tatuagens e imagens.

