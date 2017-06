A Polícia Federal prendeu um grupo suspeito de fraudes no saque do FGTS

Na tarde desse sábado, a PF (Polícia Federal) prendeu em São Paulo quatro pessoas suspeitas de sacar indevidamente o dinheiro de contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Outros quatro investigados também foram levadas para a superintendência local da corporação. O grupo faria parte de uma quadrilha que criou na internet um site falso para consultas ao saldo do FGTS inativo. De posse das informações dos usuários, os criminosos faziam os saques dos valores.

Das quatro pessoas presas em flagrante, três estavam na região da avenida Paulista, com 2,5 mil reais em espécie e 50 comprovantes de saque. A Caixa Econômica Federal informou que os detalhes sobre o caso serão repassados exclusivamente à PPF. “A empresa coopera integralmente com as investigações das autoridades competentes, declarou a direção do banco.

“Caso alguém identifique alguma divergência, orientando que ele compareça a uma das agências do banco, munido do respectivo documento de identificação e carteira de trabalho, ou outro documento que comprove o término do vínculo trabalhista que deu origem aos depósitos ao FGTS, para atendimento e obtenção de informações sobre a conta de sua titularidade”, acrescentou.

Quarto lote

As prisões aconteceram no primeiro dia de saque do quarto lote das contas inativas do Fundo. A partir desta segunda-feira, os valores estarão disponíveis para os trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro.

