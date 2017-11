Ex-gerente da Transpetro é preso em nova fase da Operação Lava-Jato que investiga repasse de popina ao PT

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta terça-feira (21), a 47ª fase da Operação Lava-Jato, batizada de Operação Sothis, em quatro Estados. Os agentes cumpriram oito mandados de busca e apreensão, um de prisão temporária e cinco de condução coercitiva na Bahia, no Sergipe, em Santa Catarina e em São Paulo.

O ex-gerente da Transpetro, subsidária da Petrobras, José Antonio de Jesus foi preso em Camaçari, na Bahia. Segundo o MPF (Ministério Público Federal), o ex-gerente, seus familiares e intermediários são suspeitos de operacionalizarem o recebimento de R$ 7 milhões em propina paga por uma empresa de engenharia, entre setembro de 2009 e março de 2014. O dinheiro teria sido repassado ao PT.

Conforme o MPF, as investigações começaram após a colaboração premiada dos executivos da empresa investigada. De acordo com as investigações, há provas que indicam que o ex-gerente recebeu suborno para favorecer a empresa em contratos com a Transpetro. Para ocultar a origem ilícita dos recursos, o valor foi pago por meio de depósitos realizados em contas bancárias de terceiros e familiares, vindo de contas da empresa de engenharia e/ou de seus sócios.