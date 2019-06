Polícia Federal realiza operação contra crimes cibernéticos

Na manhã desta terça-feira (4), a Polícia Federal (PF) de São Paulo prendeu cinco pessoas durante ação de combate a crimes cibernéticos. A ofensiva, denominada “Singular“, encontrou fraudes bancárias e em organizadora de concursos. O principal crime cometido é a fraude bancária eletrônica, com o roubo de dados de cartões de crédito e sua revenda.

Além das cinco prisões, os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, São Paulo e Ceará. Segundo a PF, um dos investigados está foragido.

A investigação dos policiais ocorreu na chamada Deep Web, que é o nome que se dá a uma parte da internet que não pode ser acessada por meio de mecanismos de busca. Sete líderes de uma organização criminosa que age em todo o país foram identificados. De acordo com a PF, um dos hackers da quadrilha invadiu o sistema de informática de uma grande empresa responsável pela elaboração de concursos e cobrava valores em criptomoedas para aprovar candidatos que conseguissem chegar à segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Deixe seu comentário: