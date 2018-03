Polícia Federal realiza operação contra fraudes na concessão de salário-maternidade na Serra Gaúcha

A PF (Polícia Federal) e a Gerência Executiva do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, deflagraram, na manhã desta quinta-feira (15), uma operação para investigar fraudes na concessão de benefícios previdenciários, especialmente o salário-maternidade.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e quatro de prisão no município. A análise prévia de alguns benefícios concedidos indica que o prejuízo causado pode ser milionário, conforme a PF. No curso das investigações, iniciadas em setembro de 2017, foi apurado que a quadrilha solicitou a concessão de mais de 500 benefícios de salário-maternidade, sendo que pelo menos 224 foram concedidos.

Todos os benefícios encaminhados pelos investigados serão auditados pelo INSS. Os envolvidos responderão por estelionato contra a União e associação criminosa.

Salário-maternidade

O salário-maternidade é pago no caso de nascimento ou adoção de crianças e tem duração de 120 dias. Neste ano, de acordo com o governo federal, o processo de solicitação ficou mais simples. Agora, o benefício é concedido automaticamente após o registro do bebê no cartório, sem necessidade de ir a uma agência do INSS.

Para isso, é necessário que o cartório tenha enviado os dados para o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil. A mãe pode conferir se atende aos pré-requisitos para ser beneficiada ligando para o número 135 ou agendando o atendimento em uma agência pelo site do INSS. O instituto também está implementando uma parceria, junto aos cartórios, para atualização dos dados maternos no momento do registro.

O telefone 135 funciona das 7h às 22h, de segunda-feira a sábado. A ligação é gratuita quando efetuada de telefones fixos ou tem custo de uma ligação para número fixo local quando realizada de celulares.

