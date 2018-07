Polícia Federal realiza operação contra o tráfico internacional de drogas através de portos brasileiros

A PF (Polícia Federal) deflagrou, no início da manhã desta segunda-feira (09), a Operação Antigoon com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada no tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, o bando utilizava o transporte marítimo para cometer o crime.

A ação contou com a participação de cerca de cem policiais federais, que cumpriram 21 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão preventiva em três Estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. As investigações da PF, que contaram com o apoio da Receita Federal, se estenderam por aproximadamente um ano e descobriram que o grupo usava contêineres transportados em navios para enviar drogas à Europa.

Durante as investigações, foram apreendidas cerca de quatro toneladas de cocaína em portos espalhados pelo País, entre eles os do Rio de Janeiro (RJ), de Vitória (ES), de Santos (SP), de Salvador (BA) e de Suape (PE). Nas apurações, a PF também buscou identificar o destino das drogas para fechar o cerco em torno da organização e desarticular o braço internacional do grupo.

Com o apoio dos institutos de cooperação policial internacional, foram feitas apreensões nos portos de Antuérpia, na Bélgica; Gioia Tauro, na Itália; e Valência, na Espanha. A cooperação se deu com a participação dos adidos da PF no exterior e dos representantes das polícias estrangeiras que atuam no Brasil. Os investigados responderão por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, cujas penas podem chegar a 25 anos de prisão.

O nome da operação da PF, batizada de Antigoon, refere-se a uma lenda sobre a origem do nome da cidade de Antuérpia, principal destino da droga na Europa. Segundo a lenda, um gigante chamado Antigoon cobrava valores de quem atravessasse o rio Escalda e cortava uma das mãos daqueles que se recusassem a pagar. Antigoon foi morto por um jovem chamado Brabo, que cortou a mão do próprio gigante e atirou-a ao rio.

Aeroporto

Na semana passada, a PF prendeu, no aeroporto de Guarulhos (SP), uma mulher de 36 anos que tentava embarcar com drogas para a África. Servidores da Receita Federal que atuam na fiscalização alfandegária com o auxílio de cães farejadores perceberam o interesse do animal por uma mala despachada para voo com destino à Etiópia.

A mala, pertencente a uma passageira do Malawi, foi separada e submetida ao aparelho de raio-x, sendo possível observar a existência de conteúdo suspeito no seu interior. Os policiais federais foram acionados e conduziram a passageira, que já se encontrava na sala de embarque, à delegacia para acompanhar o procedimento pericial. Dentro de duas bolsas femininas, foram encontrados quatro volumes contendo mais de dois quilos de cocaína.

Em outra ocorrência, cerca de meio quilo de drogas foram encontrados dentro de postagens aéreas, por meio de courrier. Em uma caixa com duas bolas de futebol, proveniente de Brasília, servidores da Receita Federal localizaram substância orgânica oculta no interior dos objetos. Os peritos federais constataram que o material encontrado era cocaína, totalizando mais de cem gramas. Em outra encomenda, havia mais de 300 gramas de haxixe. As drogas tinham como destino a cidade de Belo Horizonte (MG).

