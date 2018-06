Polícia Federal realiza operação contra roubos e furtos nos Correios no Rio Grande do Sul

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (27), a Operação Correio Seguro VII para combater roubos e furtos nos Correios. Os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva no município de Arvorezinha, no Vale do Taquari.

A investigação iniciou após o roubo de um veículo dos Correios, no ano passado, no bairro Jardim Itu-Sabará, na Zona Norte de Porto Alegre. Na ocasião, um homem foi preso em flagrante e um menor apreendido. Outro indivíduo que participava do assalto conseguiu escapar. Ele foi identificado e preso preventivamente na manhã desta quarta-feira.

A Operação Correio Seguro é uma ação permanente da PF para investigar e coibir roubos e furtos a agências, veículos e funcionário dos Correios.

Drogas

A PF incinerou, na manhã de terça-feira (26), no Paraná, mais de três toneladas e meia de drogas apreendidas nos últimos 12 meses em Curitiba, na Região Metropolitana da capital paranaense e em Paranaguá. Toda a operação na terra da Lava-Jato foi acompanhada por um forte esquema de segurança, inclusive com a participação de unidade especial da PF, o GPI (Grupo de Pronta Intervenção).

As drogas foram apreendidas pela PF, pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Militar. A incineração ocorreu em um local na Região Metropolitana de Curitiba que conta com forno de grande porte adequado para esse tipo de operação. Foram incinerados 819 quilos de maconha e 2.730 quilos de cocaína. O forno queimou também medicamentos e anabolizantes contrabandeados.

