Polícia Federal realiza operação contra policiais legislativos no Congresso

A PF (Polícia Federal) realizou na manhã desta sexta-feira (21), no Congresso Nacional, em Brasília, uma operação contra policiais legislativos suspeitos de prestarem serviço de contrainteligência para ajudar parlamentares investigados na Lava-Jato. Quatro policiais foram presos: o diretor da polícia do Senado, Pedro Ricardo Carvalho; Geraldo Cesar de Deus Oliveira; Everton Taborda e Antonio Tavares.

A suspeita é de que esses agentes faziam varreduras nas casas dos políticos para, por exemplo, identificar e eliminar escutas instaladas com autorização judicial. Os policias legislativos são servidores do quadro do Congresso que atuam na segurança tanto da Câmara quanto do Senado. Foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária, cinco de busca e apreensão e quatro de afastamento de função pública.

A operação desta sexta tem como base a delação premiada de um policial legislativo. Segundo ele, o diretor da polícia legislativa determinava que os subordinados prestassem o serviço de contrainteligência para senadores.

De acordo com o Ministério Público Federal, não há mandados nesta operação contra políticos nem foram realizadas buscas em gabinetes de parlamentares no Congresso.

