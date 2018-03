A Polícia Federal tem 600 cargos de delegados vagos e outros 2 mil de agentes

O delegado Clyton Eustáquio Xavier, diretor de Gestão de Pessoal da Polícia Federal, afirmou neste mês que a corporação possui 628 cargos vagos para delegados e outros 2.242 para agentes da Polícia Federal.

A avaliação foi apresentada por Xavier via Lei de Acesso à Informação numa resposta enviada para a delegada Tânia Prado, presidente do Sindicato dos Delegados de Policia Federal do Estado de São Paulo.

Além do déficit de delegados e agentes, o diretor de Gestão de Pessoal aponta 107 cargos vagos de peritos criminais federais, 917 de escrivães, 116 de papiloscopistas e 387 de agentes administrativos.

Segundo essa avaliação, as vagas seriam decorrentes de falta de concursos e aposentadorias. O grande déficit de policiais estaria prejudicando o trabalho da corporação e atrasando serviços como a produção de laudos periciais.

Na quarta (28), o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, declarou que está autorizado a contratar mil novos policiais federais e rodoviários federais.

Segundo o ministro, os novos concursos devem preencher 500 vagas de agentes de polícia federal e outros 500 cargos de agente de polícia rodoviária federal.

Orçamento

Jungmann, que tomou posse na terça-feira (27), afirmou que uma de suas primeiras ações à frente da pasta da Segurança foi acionar o Ministério do Planejamento para saber com quais recursos vai poder contar.

Ele disse que a pasta terá R$ 2,7 bilhões de orçamento para este ano e não sofrerá nenhum contingenciamento de verba. O ministro afirmou ainda que o dinheiro deverá sair do Ministério da Justiça, pasta que antes era responsável pela Força Nacional, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, órgãos agora sob a alçada da Segurança Pública.

“Sobre a necessidade e urgência de reforçar recursos humanos, especialmente na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal, estamos autorizados a fazer concursos, com 500 novos agentes para a Polícia Federal e 500 novos agentes na Polícia Rodoviária Federal”, afirmou Jungmann, em entrevista coletiva.

Segundo o ministro, os concursos para a PF e a PRF ainda não têm data definida, mas devem acontecer ainda em 2018.

Jungmann afirmou ainda que pretende duplicar o contingente de policiais federais em postos de fronteira. Segundo o ministro, o número passará a 300 agentes.

Ele também disse que vai reforçar a área de combate aos crimes de corrupção, com a realocação de 20 delegados para o setor. Segundo Jungmann, é uma “área que tem tido uma grande demanda”.

Em relação à PRF, o ministro disse que pretende aumentar para 330 o número de postos de videomonitoramento de estradas, dentro de um programa a ser chamado de Alerta Brasil.

Além da adoção de um sistema de plantão voluntário de policiais rodoviários. O governo compraria horas de folga desses agentes.

