A Polícia Federal vai fazer uma varredura em gabinetes e telefones de ministros do Supremo

A PF (Polícia Federal) fará neste fim de semana uma varredura em telefones e gabinetes de todos os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). De acordo com informações internas, a medida partiu de uma solicitação da presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, ao diretor-geral da PF, Leandro Daiello.

A inspeção já é feita de forma periódica nos gabinetes do colegiado, a fim de detectar eventuais escutas ilegais ou outras ameaças. Dessa vez, no entanto, a motivação principal foi a divulgação de supostos grampos envolvendo o relator da Operação Lava-Jato na Corte, ministro Luiz Edson Fachin.

No dia dez, uma reportagem especial da revista Veja destacou que o governo do presidente Michel Temer havia acionado a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) para “bisbilhotar a vida de Fachin”.

O principal objetivo da arapongagem sobre o magistrado seria fragilizar e constrangê-lo. Isso porque que ele atua como relator de um inquérito que investiga no Supremo o chefe do Executivo federal, com base nas delações premiadas de executivos do conglomerado empresarial JBS/Friboi.

Na ocasião, o Palácio do Planalto negou a existência de qualquer investigação por parte da Abin. O próprio Michel Temer chegou a telefonar para Cármen Lúcia, a fim de desmentir o teor da denúncia da Veja.

Mesmo assim, a presidente do Supremo divulgou uma nota, em tom grave, manifestando a sua indignação e de seus colegas de Tribunal com a suposta devassa na vida de Fachin.

No comunicado, ela disse que esse tipo de operação, além de ilegal, é própria dos regimes ditatoriais. “O Supremo Tribunal Federal repudia, de forma veemente, a espreita espúria, inconstitucional e imoral contra qualquer cidadão e, mais ainda, contra um de seus integrantes, com o agravante de se voltar para objetivos de constrangimento à Justiça”, dizia um dos trechos mais contundentes do texto.

Antecedentes



Essa não é a primeira vez em que a Abin se vê envolvida em um incidente desse tipo. Em 2008, um episódio similar colocou a Agência no centro de um escândalo institucional, devido à gravação de um diálogo telefônico entre o senador Demóstenes Torres (DEM-GO) e o então presidente do STF, Gilmar Mendes (que ainda hoje atua como ministro da Corte, além de presidente do Tribunal Superior Eleitoral), no que ficou conhecido como a “crise dos grampos”.

Um laudo da Polícia Federal em equipamentos da Agência concluiu que os aparelhos instalados na época não poderiam ter registrado a conversa, feita por meio de uma conferência entre as linhas do Senado e do Supremo e um telefone celular de Mendes. O caso, no entanto, levou à queda da cúpula da Abin, então dirigida por Paulo Lacerda.

O episódio envolveu desde o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) até o então ministro da Defesa Nelson Jobim, passando pela CPI dos Grampos da Câmara dos Deputados e pela a Comissão Mista do Congresso Nacional que tratava do Controle das Atividades de Inteligência.

