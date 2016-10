Polícia Federal vai investigar as entrevistas do policial que prendeu Eduardo Cunha e conquistou a mulherada na internet

A PF (Polícia Federal) abrirá processo disciplinar contra Lucas Valença, o Hispter da Federal, por conceder, sem autorização da corporação, entrevistas, desrespeitando normas da PF. Nesta segunda-feira (24), ele participou do programa “Encontro com Fátima Bernardes”, da TV Globo. Enquanto ele estava no palco sendo entrevistado, apareciam as imagens que lhe trouxeram a fama repentina: Valença escoltando o deputado cassado Eduardo Cunha para o embarque no avião da PF que levou o ex-presidente da Câmara dos Deputados, preso na semana passada, de Brasília para Curitiba.

Valença, que conquistou a mulherada na internet, afirmou que não podia dar detalhes sobre seu trabalho, mas confirmou com a cabeça que acompanhou Cunha no voo. Pelas regras da PF, os membros da corporação não podem dar declarações relacionadas ao trabalho no órgão sem consentimento da instituição.

Além da participação no programa de Fátima Bernardes, Valença posou para um site de celebridades e também concedeu entrevista.

Não é a primeira vez que Valença dá trabalho para a PF. Ele já havia sido afastado do Comando de Operações Táticas, a força de elite da instituição, por ter utilizado uma lancha sem o aval de seus superiores. Ele responde por um processo administrativo em razão desse episódio. (AG)

