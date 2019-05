Polícia gaúcha fecha centros de bronzeamento ilegais e prende proprietárias

Duas proprietárias de estabelecimentos ilegais de bronzeamento foram presas em Sapucaia do Sul durante a Operação Ultravioleta. A Polícia Civil fez o cumprimento de mandados de busca e apreensão após denúncias, e as mulheres foram autuadas por crimes contra as relações de consumo. Camas de bronzeamento em desacordo com as normas legais foram apreendidas.

“No momento da chegada dos policiais, uma pessoa estava se bronzeamento. Testemunhas foram ouvidas e comprovaram que algumas pessoas se utilizavam do serviço de forma clandestina. As investigações comprovaram que o serviço era prestado em desacordo com a legislação vigente”, disse o delegado Thiago Carrijo.

A Vigilância Sanitária de Sapucaia do Sul participou da ação, prestando apoio especializado e interditando o local.

Conforme o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, delegado Mario Souza, as denúncias foram confirmadas e a Polícia Civil cumpriu suas obrigações. “A legislação que afeta a saúde deve ser respeitada e cumprida”, afirmou Souza.

