A polícia holandesa anunciou nesta quinta-feira (17) a prisão de um pai que manteve a família reclusa por quase uma década em uma fazenda isolada junto com outro homem – um caso que pode estar relacionado com uma seita apocalíptica. A polícia encontrou trancada em um quarto pequeno a família, formada pelo pai, de 67 anos, e cinco filhos com idades entre 18 e 25 anos.