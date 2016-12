Polícia identifica mais um envolvido em sequestro de idoso

A PC (Polícia Civil) identificou, nesta terça-feira (13), mais um suspeito do sequestro de Luís Carlos Protti, de 75 anos, ocorrido na quarta-feira (7), na Zona Leste de Porto Alegre.

Pedro Henrique Peralta, de 30 anos, chegou a ser localizado no bairro Passo das Pedras, mas fugiu. Ele está com prisão temporária decretada. Trata-se do quinto envolvido no crime.

Outras quatro pessoas foram presas no último fim de semana. Eles relataram que teriam deixado Protti com vida em uma estrada em Viamão, mas até agora o idoso não foi encontrado.

Dinheiro foi sacado por meio de cartões bancários da vítima mesmo após as prisões, por isso a polícia desconfiou de mais envolvidos na ação. Ainda falta a identificação de um sexto suspeito.

Emboscada

Protti foi sequestrado após sair de um bar na avenida Protásio Alves, na Zona Leste da Capital. Ele deu carona para sua vizinha Giane Gabriela Correa, de 25 anos. Ela mora próximo da casa dele, na Vila Bom Jesus, em Porto Alegre.

A jovem é companheira de Emanuel Nunes Correa, de 26 anos, mentor do sequestro. Teria sido ela quem alertou sobre a situação financeira do idoso. O casal segue preso.

Quando Giane e Protti chegaram próximo do automóvel do idoso, um Uno preto, Correa já estava esperando para render a vítima. Em depoimento à polícia, Correa, disse que planejou o crime para pagar uma dívida com traficantes.

