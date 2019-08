Polícia identifica mentor intelectual do roubo de ouro no aeroporto de Guarulhos

A Polícia Civil de São Paulo identificou, nesta terça-feira (06), o mentor intelectual do roubo de ouro ocorrido no dia 25 de julho, no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele teve a prisão decretada, mas está foragido.

A polícia informou que, além do roubo de 718,9 quilos de ouro, há um segundo montante, além de outros objetos valiosos que foram roubados na ocasião. “São mais 51 quilos que pertencem a outras empresas, 15 quilos de pedras preciosas (esmeraldas brutas), 1,650 quilos de relógios e um colar da Louis Vuitton (empresa francesa especializada em artigos de luxo)”, disse o delegado Pedro Ivo Corrêa, da 5ª Delegacia Patrimônio. As peças da grife estavam sendo encaminhadas para a própria Louis Vuitton, na Europa, e são avaliadas em cerca de R$ 90 mil.

Outras prisões

A polícia informou, nessa segunda-feira (05), que a Justiça havia decretado a prisão preventiva de seis pessoas envolvidas no roubo. Quatro envolvidos já estavam presos e dois, incluindo o mentor intelectual, estão sendo procurados. O outro homem foragido é dono do estacionamento localizado na Zona Lesta da capital paulista, onde os carros usados no roubo teriam sido clonados.

