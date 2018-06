Os seis traficantes encontrados mortos na encosta entre o Leme e a Urca, no domingo (10), foram identificados pela Polícia Civil. Um traficante conhecido como Da Missão ainda está desaparecido. Todos os criminosos são oriundos do tráfico no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio e fazem parte da quadrilha de Thiago da Silva Folly, o TH.

