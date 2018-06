Polícia impede assalto a joalheria e prende quatro criminosos na Região da Campanha

A Polícia Civil e a Brigada Militar impediram um assalto a uma joalheria localizada no Centro de Bagé, na Região da Campanha, no final da manhã de sábado (02). Quatro criminosos foram presos em flagrante, e joias roubadas foram recuperadas.

Segundo o delegado Cristiano Ritta, a proprietária da joalheria desconfiou de um casal que queria informações sobre joias em ouro e acionou a polícia. “Iniciaram-se as buscas pelos suspeitos nas imediações. Policiais militares encontraram a mulher, que usava uma peruca para disfarçar a aparência. Conduzida à DP, ela indicou o homem que a acompanhava. O indivíduo, que também é suspeito de ter participado de outros roubos na cidade, foi localizado em sua residência. Em buscas realizadas na casa onde moravam a mulher e seu companheiro, foi preso um terceiro indivíduo envolvido e foram localizadas drogas, balança de precisão e dinheiro proveniente do tráfico de entorpecentes”, explicou.

O delegado relatou ainda que investigações em andamento já haviam identificado um preso que está recolhido no Presídio Regional de Pelotas, no Sul do Estado, como o mentor do assalto e líder do grupo. “Em diligência realizada na residência da sua namorada foi encontrada uma grande quantidade de joias e semi-joias que haviam sido roubadas em outro assalto realizado no final do mês de março e que seriam a parte dele no assalto”, relatou o delegado. A namorada do detento foi capturada.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo foi preso em flagrante delito pelos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e receptação. Os bandidos também serão investigados por fazerem parte de uma organização criminosa que atua na região de Bagé.

