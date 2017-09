Após oito meses de investigações, a Polícia Civil do Amazonas concluiu nesta semana o inquérito que apurou as mortes de 56 de detentos em janeiro no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, localizado na BR-174, em Manaus. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (1°), a corporação anunciou que 210 presos foram indiciados por envolvimento no massacre.