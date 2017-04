Os policiais da DEFREC (Delegacia Especializada de Furto, Roubos e Capturas) concluíram as investigações de uma série de roubos a estabelecimentos comerciais praticados por um indivíduo identificado como A.P.J, de 32 anos. Em aproximadamente 20 dias ele praticou cinco roubos a estabelecimentos. A maior parte dos crimes foi praticado durante o dia, no centro da cidade de Bagé.

Os crimes começaram no mês de março de 2017, quando o suspeito assaltou uma mercearia na av. General Osório, centro da cidade, no dia 13. O homem invadiu o local com um revólver e pegou o dinheiro do caixa. A vítima narrou que havia um segundo indivíduo, que ficou aguardando fora do estabelecimento, em uma motocicleta utilizada para fuga.

No dia 19 de março houve um novo crime, em um posto de gasolina no bairro Castro Alves. O homem chegou portando uma arma e anunciou o assalto, levando o dinheiro que estava com o frentista.

Na tarde do dia 22 de março ele praticou um novo roubo – em uma Farmácia, também no centro da cidade. O homem estava portando uma arma e levou o dinheiro do caixa.

No dia 24 de março, o alvo foi uma agência lotérica na av. Presidente Vargas. O criminoso chegou portando uma arma e anunciou o assalto. Uma vítima informou que havia mais dois indivíduos que ficaram esperando do lado de fora do estabelecimento e auxiliaram na fuga.

Os investigadores da DEFREC, juntamente com a Brigada Militar, intensificaram as diligências para localizar o assaltante. No último dia 3 de abril, após cometer um novo assalto em uma farmácia na av. 7 de Setembro, os policiais militares conseguiram prendê-lo em flagrante. Com o criminoso foi encontrado um simulacro de arma de fogo, que foi utilizado em dois dos crimes por ele praticados. A partir da prisão foi possível concluir as investigações com o reconhecimento pessoal do acusado e a representação para que seja determinada a prisão preventiva pelos crimes.

O homem já tinha antecedentes criminais por outros roubos praticados em 2015. No mês de setembro daquele ano foi condenado por um dos crimes, em uma pena de quatro anos e três meses de prisão, mas a justiça local permitiu que aguardasse o julgamento do recurso em liberdade.

