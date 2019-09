Polícia indicia homem por operar drone no Aeroporto Salgado Filho

A Polícia Federal concluiu, nesta terça-feira (10), a denúncia contra o homem que, no dia 19 de março do ano passado, operou um drone no espaço aéreo do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. De acordo com o inquérito, o indivíduo é acusado de atentado contra a segurança de transporte aéreo e por expor a vida ou a saúde de alguém a perigo direto e iminente. Caso condenado, a pena pode variar de pagamento de multa a cinco anos de reclusão.

Na época do ocorrido, a empresa responsável pela administração do aeroporto, a alemã Fraport, comentou que foram avistados dois objetos sobrevoando a pista de pouso e decolagem. Ainda na data, cinco voos precisaram ser transferidos para outros aeroportos, num total de 13 que atrasaram.

Leia mais: Drones provocaram o fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho por mais de uma hora

Deixe seu comentário: