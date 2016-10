Polícia inglesa diz que Kim Kardashian tem parte da culpa por roubo de joias

Kim Kardashian West tem parte da culpa pelo roubo que sofreu após ostentar seu luxuoso estilo de vida e expor acessórios e objetos caríssimos em fotos nas redes sociais, afirmaram policiais que apuram o caso.

A estrela de reality show, de 35 anos, disse que teve uma arma apontada para sua cabeça antes de ser amarrada e trancada no banheiro de uma sofisticada residência em Paris, onde estava hospedada para participar da Semana de Moda na capital francesa.

Cinco homens mascarados e armados teriam participado do roubo. Eles fugiram levando uma caixa de joias que continha um anel de 4 milhões de euros e outras peças avaliadas entre 5 milhões e 6 milhões de euros.

De acordo com um ex-detetive da polícia metropolitana de Londres, expor constantemente o estilo de vida em posts nas redes sociais é “como deixar uma janela aberta”. ‘Ela provavelmente virou um alvo por causa das fotos das joias que mostrou estarem com ela em Paris, disse o oficial reformado Peter Kirkham. “Serve de alerta a todos, não só celebridades.”

Kirkham, que tem experiência em investigações à mão armada, disse que provavelmente as joias de Kim já foram desmontadas ou quebradas e vendidas.

A porta-voz da polícia de Paris, Johanna Primevert, afirmou: “É uma celebridade famosa no mundo todo. Não devemos associar o que houve com ela, que provavelmente foi resultado de uma quadrilha organizada que planejou muito bem sua ação, com assaltos a turistas em frente à catedral de Notre Dame ou em algum outro ponto de Paris. Quando temos uma famosa como Kim Kardashian, com mais de 48 milhões de seguidores no Twitter, acredito que isso poderia ter acontecido em qualquer parte do mundo, não só em Paris. A celebridade era o alvo, com seus objetos postados e acessados pelas redes sociais”.

Comentários