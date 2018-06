A polícia israelense interrogou nesta terça (12) pela terceira vez o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre o caso de corrupção Bezeq, que investiga se o líder recebeu uma cobertura positiva do meio de comunicação digital “Walla” em troca de favores ao proprietário. Netanyahu negou todas as acusações e atribui as “falsas acusações” a uma “campanha de perseguição”.

