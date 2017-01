Polícia investiga a morte de paciente que pulou da janela do hospital

Um inquérito policial investiga a morte de um paciente de 53 anos que pulou da janela do quarto em um hospital no bairro da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Luiz Antônio dos Santos havia sido internado com suspeita de infarto e, ao que tudo indica, caiu do terceiro andar do prédio.

Apesar do aparente suicídio, a família acusa a equipe médica de negligência e a polícia trata o caso como homicídio culposo, pois o comportamento dos funcionários, além da falta de grades nas janelas, teria levado ao desfecho trágico.

O paciente havia dado entrada na instituição na noite de 27 de dezembro e morreu no dia seguinte, quando já estava no CTI (Centro de Tratamento Instensivo). “Os enfermeiros disseram que ele surtou, afirmando que queria ir embora, mas foi impedido pelos seguranças e tentou fugir pela janela, achando que ainda estava no térreo”, relatou um dos filhos de Luiz Antônio.