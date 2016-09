Polícia investiga a morte misteriosa de duas irmãs em um hotel de luxo nas Ilhas Seicheles

Duas irmãs americanas foram encontradas mortas dentro do quarto que dividiam em um hotel de luxo nas Ilhas Seicheles, arquipélago localizado a norte e nordeste de Madagascar, no Oceano Índico. Annie Korkki, 37 anos, e Robin Korkki, 42, passavam férias na região. Elas foram vistas com vida pela última vez no dia 21 setembro, quando estavam consumindo bebidas alcoólicas no hotel. No dia seguinte, seus corpos foram achados.

A morte das irmãs ainda é um mistério. Elas chegaram no arquipélago no dia 15 setembro e passariam alguns dias na região até retornarem para casa, em Minnesota (EUA). Segundo a polícia, nos corpos das irmãs não havia sinais de violência. Foram funcionários do hotel que encontraram os corpos. Eles estranharam o sumiço das mulheres. Elas estavam sobre a mesma cama. Como parte das investigações, pertences pessoais das duas foram apreendidos, incluindo medicações.

Dias antes de morrer, Robin havia publicado em uma rede social uma foto na qual aparece ao lado da irmã em uma praia paradisíaca do arquipélago. “A família está em choque”, disse o irmão das mulheres, Chris Korkki, que acrescentou: “Todos estão tentando entender o que aconteceu”. Ele também criticou a falta de informações das autoridades das ilhas.

“Nesse momento, os únicos detalhes que sabemos são de matérias em sites de notícias. Estamos tentando informações com agentes do consulado americano”, explicou. (AG)

