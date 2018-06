A polícia investiga fraudes contra pessoas que buscavam visto de entrada nos Estados Unidos em Porto Alegre 

A Polícia Civil gaúcha deflagrou, na manhã desta terça-feira (05), em Porto Alegre, a Operação VISA para combater fraudes contra pessoas que buscavam emissão de visto de entrada nos Estados Unidos.

São investigados os crimes de estelionato, apropriação indébita, falsa identidade e falsificação de documentos. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na Capital. Um despachante, alvo de um mandado de prisão preventiva, não foi encontrado, passando à condição de foragido. Durante a ação, diversos documentos e passaportes foram apreendidos em um escritório de assessoria para a concessão de vistos.

Segundo o delegado Marco Antônio Duarte de Souza, as investigações iniciaram após informações repassadas pelo Consulado dos EUA em Porto Alegre para a Polícia Civil. “Pessoas que tinham interesse em obter o visto americano buscavam auxílio com o suspeito, diretamente ou por meio de sua empresa. O homem cobraria o valor para assessorar as vítimas na emissão de visto americano, preenchendo o formulário, realizando o pagamento da taxa consular e agendamento da entrevista. No momento da entrevista, as vítimas percebiam que haviam sido lesadas, eis que não existia o agendamento nem as taxas haviam sido pagas”, revelou o delegado.

A partir dessas informações, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso. “O despachante, além de apropriar-se do dinheiro das vítimas, também é suspeito de falsificar e usar documentos falsos do consulado”, explicou o delegado. A Polícia Civil ressaltou ainda que o homem é suspeito de se passar por funcionário do Consulado americano para angariar vantagens indevidas.

“Até o momento, restaram confirmadas 19 vítimas da ação do criminoso e um prejuízo superior a 20 mil reais”, acrescentou Souza. A documentação apreendida será analisada a fim de identificar possíveis novas vítimas e comparsas do crime.

Nota

“O Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre e a Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil agradecem à Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul pelo empenho dedicado à investigação de uma suposta fraude no agendamento de vistos e a assistência prestada a solicitantes de vistos vítimas do esquema. A Missão Diplomática dos EUA mantém uma robusta colaboração com as autoridades policiais brasileiras. Autoridades policiais federais e estaduais do Brasil trabalham em permanente parceria com autoridades policiais americanas em inúmeras questões e oportunidades de treinamento. Para detalhes sobre a investigação corrente, o Consulado recomenda contato com a Polícia Civil. O governo dos Estados Unidos está comprometido em garantir a segurança dos cidadãos americanos, assim como dos brasileiros e de qualquer pessoa que viaje aos EUA, e a facilitar viagens de turismo, intercâmbios de educação e comércio por meio de um processo de solicitação de vistos eficiente e transparente. A Missão Diplomática dos EUA lembra aos solicitantes de visto que a Embaixada e os consulados dos Estados Unidos são as únicas fontes de informação autorizadas sobre o processo de solicitação de visto. Solicitantes devem acessar a página da Missão na internet em https://br.usembassy.gov/pt para informações atualizadas”, diz nota do Consulado divulgada após a operação policial.

