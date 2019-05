Polícia investiga motivação do incêndio criminoso na Galeria Malcon

Após incêndio ocorrido na Galeria Malcon, no Centro de Porto Alegre, na madrugada desta quarta-feira (22), a Polícia Civil iniciou as investigações ouvindo testemunhas, comerciantes e responsáveis pelo prédio.

Um dos caminhos da investigação indica que o incêndio foi uma retaliação à instalação de uma guarita para controlar e identificar o acesso às salas comercias do prédio. Foi justamente na guarita que dois homens renderam e expulsaram um vigilante, ateando fogo na sequência.

A Galeria Malcon é um local bastante frequentado no Centro de Porto Alegre, localizado entre as ruas dos Andradas e a Vigário José Inácio. No térreo da Galeria ficam lojas e roupas, eletrônicos e vendas em geral. Já no segundo andar, conforme informações, também há estabelecimentos irregulares, salas que supostamente são usadas como ponto de exploração sexual.

A redação do portal O Sul tentou contato com os responsáveis da Galeria Malcon, mas não recebeu retorno.