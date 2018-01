A polícia investiga o primeiro roubo de bitcoin à mão armada no Reino Unido

Um assalto a mão armada sem precedentes na história do Reino Unido obrigou um casal que trabalha com operações de câmbio especializados em criptomoedas, a transferirem para a conta dos criminosos todos os seus bitcoins.

O crime aconteceu no dia 22 de janeiro, na pequena cidade de Moulsford, no Sul da Inglaterra. De acordo com o jornal Daily Mail, quatro indivíduos encapuzados invadiram a casa de Amy Jay e Danny Aston, e os obrigaram a transferir para um computador toda a quantia da moeda virtual que havia disponível naquele momento.

A polícia suspeita que os bandidos sabiam que Aston atuava como um operador de moeda virtual, porque seu nome verdadeiro já tinha sido mencionado como um “intermediador confiável” entre os usuários que compram e vendem criptomoedas na internet.

Na semana passada, três ladrões invadiram um escritório que negocia bitcoins em Ottawa, no Canadá, amarraram quatro funcionários e exigiram a criptomoeda, também sob a mira de armas. No entanto, um quinto funcionário conseguiu fugir e chamou a polícia, que capturou os ladrões antes que eles fugissem.

O que é

O bitcoin é uma moeda virtual que ainda não foi regulamentada por nenhum Banco Central ao redor do mundo. Quando foi criada, a criptomoeda valia pouco mais do que alguns centavos. Em dezembro de 2017, alcançou sua cotação mais elevada: US$ 19.511 dólares, ainda que este valor tenha caído para menos de US$ 10 mil dólares nas últimas semanas.

Estrutura regulatória

Com a crescente adesão ao bitcoin no mundo todo, diversos países têm aumentado os debates sobre uma regulação para o mercado de criptomoedas, e a nova tendência é a discussão sobre leis globais para as chamadas moedas digitais. Segundo o Financial Times, os líderes das maiores economias do mundo planejam discutir um estrutura regulatória na próxima conferência do G20, em março.

A declaração foi feita por Benoît Couré, do BCE (Banco Central Europeu), na última semana durante o Fórum Econômico Mundial em Davos (Suíça). O executivo alertou para o fato de que as autoridades econômicas deveriam se concentrar nas oportunidades criadas pelas criptomoedas, e introduzir regras que protejam os investidores a previnam atividades ilícitas.

“Como você compreende e como você controla esses portais entre o universo das moedas paralelas e o sistema financeiro regular?”, questionou ele, que é membro do conselho do BCE. “Isso está sendo discutido, e haverá respostas”. “Mas não percam de vista as oportunidades”, completou.

“O avesso dessa discussão, aquilo que o bitcoin diz a nós como dirigentes de bancos centrais, é que nossos sistemas de pagamentos são caros demais e lentos demais, e temos de agir quanto a isso e criar métodos melhores de pagamento transnacional, porque isso é bom para o desenvolvimento e para a inclusão financeira”, afirmou.

Diversos países têm levantado debates sobre uma regulação do bitcoin e outras moedas, incluindo o Brasil. Atualmente está em tramitação na Câmara dos Deputados um projeto para criar regras neste mercado. Enquanto isso, o Japão está próximo de completar um ano desde que regulou as criptomoedas, sendo considerado um exemplo no assunto, apesar de ainda sofrer com problemas no mercado.

