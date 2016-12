Polícia investiga o que ocorreu com adolescente desaparecida na Ilha das Flores e localizada em Viamão

Uma menina de 13 anos que havia desaparecido da Ilha das Flores, em Porto Alegre, no último sábado (24), foi localizada no final da manhã de segunda-feira (26) em um ônibus seguindo para Viamão, na Região Metropolitana.

Ao descer do coletivo em um bairro do município, ela pediu auxílio para um senhor que a levou para o Conselho Tutelar. Segundo a delegada Andrea Magno, do Deca (Departamento Estadual da Criança e do Adolescente), o relato da adolescente é confuso. Ela passou por exames e avaliação psicológica na manhã desta terça-feira (27). A delegada aguarda o resultado dos laudos. Segundo a policial, aparentemente a menina parece não ter sofrido violência.

A garota deve depor novamente nesta tarde, bem como dois suspeitos ouvidos logo após o desaparecimento da adolescente.

