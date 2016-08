Polícia investiga página na internet que promove a doação de crianças

Uma página no Facebook é investigada por promover a doação e adoção de crianças na internet. Com o título “Quero doar meu bebe Fortaleza Ceara”, a comunidade reúne cerca de 800 membros. Apesar de ser do Ceará, usuários de Estados como Goiás, Espírito Santo e São Paulo também realizam pedidos por crianças.

Em uma das mensagens uma mulher solicita, “alguma mãe sinhá querendo doar um bebê…não importa o sexo”. Ela também escreve que já tem até o enxoval. Uma outra mulher, do Rio de Janeiro, diz querer uma menina, de preferência recém-nascida e de cor branca. Não há uma negociação explícita, porém a página pede que os “detalhes sejam conversados no privado”. A página diz que se trata de adoção consensual, quando a mãe escolhe para quem dará a criança.

O Ministério Publico explica que adoção consensual é permitida, porém a pessoa tem de passar por todos os trâmites da Justiça. O Ministério Publico encaminhou o caso para a polícia para que seja analisada a forma que essas trocas de informações são feitas. (AG)

